В Нижнем Тагиле закрыли на карантин травматологическое отделение Демидовской больницы (ВИДЕО)

Травматологическое отделение Демидовской больницы Нижнего Тагила закрыли на двухнедельный карантин вместе с пациентами и медперсоналом. Эту информацию подтвердил источник АН «Между строк».

3 мая сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «Вконтакте» опубликовало видеозапись, которую снял якобы один из пациентов травматологии. Он рассказывает, что отделение закрыли на карантин, после того как к ним привезли мужчину, пытавшегося сбежать из инфекционной больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Автор ролика пояснил, что его новый сосед по отделению сломал обе ноги, когда выпрыгнул с третьего этажа «инфекционки». При этом, по его словам, тест мужчины на коронавирус показал отрицательный результат.