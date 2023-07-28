В Нижнем Тагиле 14 августа стартует конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Тагила начнётся 14 августа. Документы для участия в отборе необходимо предоставить в аппарат городской думы в будние дни с 14 по 18 августа и с 21 по 25 августа. Это решение депутаты одобрили на заседании гордумы накануне, 27 июля.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Подать документы может любой желающий старше 21 года. Кандидатов проверят на соответствие требованиям положения о порядке конкурса, проведут с ними собеседование и вынесут список претендентов на голосование депутатов 12 октября. Конкурс состоится, если будет заявлено не менее двух кандидатов.

Основные требования к кандидату на должность мэра: высшее образование, профессиональные знания и навыки в сфере государственного и муниципального управления.

В состав конкурсной комиссии, которая будет проводить отбор, вошли председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Дмитрий Скоропупов, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ Денис Корякин, председатель Совета ветеранов органов власти города и председатель Общественной палаты города Нина Титова. Ещё четыре кандидатуры в состав конкурсной комиссии, согласно регламенту, предложит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что прямые выборы градоначальника отменили после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области. Владислав Пинаев сначала был назначен врио главы Нижнего Тагила, а 15 октября 2018 года получил должность мэра.

В прошлых выборах участвовали пять кандидатов, хотя изначально на кресло мэра претендовали шесть человек: общественник и блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ), врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Перед вторым этапом выборов адвокат Черных отказался от участия в дальнейшей борьбе.