В музее искусств покажут выставку театральных кукол, созданных детьми

11 сентября в 17:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка «Мастерская кукольных наук» художника-педагога Юлии Пиляй. В экспозиции будут представлены куклы, афиши, созданные художницей вместе с детьми для спектаклей.

Юля уже несколько лет учит детей ставить спектакли. Под её руководством дети сами пишут сценарий, рисуют и создают кукол, а затем играют в постановках. В «Мастерской кукольных наук» покажут реквизиты и фотографии спектаклей «Два Мороза», «Коза-дереза» и «Принцесса и загадки».

«Это выставка про то, что дети сами могут делать театр. Могут быть внутри него. Мы собрали три проекта, созданных при участии детей под моим руководством: теневой спектакль “Два Мороза”, ширмовой с перчаточными куклами “Коза-дереза” и “Принцесса и загадки” с разными системами кукол. Я затеяла эту выставку, потому что хочу, чтобы дети ещё раз увидели, насколько они талантливы! Посмотрели на свои творения со стороны. Я за театр для детей, в котором дети не просто зрители, а даже участники процесса. Моя “Мастерская кукольных наук” — один из первых моих личных маленьких шажочков в эту сторону», — написала Юля Пиляй у себя в Instagram.

Выставка откроется 11 сентября в 17:30. Количество посетителей строго ограничено — до 20 человек. Музейные сотрудники просят заранее записаться по телефону: 8 (3435) 25-26-47.

В здании старого демидовского завода художница Юля Пиляй создала музей наличников и детский театр «Ку-кукушка». На прошлых выходных в музее состоялась премьера спектакля «Куси-лебеди и Иванушка-Дуращок».