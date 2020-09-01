«Дети поймали азарт». В музее наличников в Черноисточинске прошла премьера детского театра «Ку-кушка»

В минувшую субботу в созданном музее наличников в посёлке Черноисточинск состоялось открытие театра-игры «Ку-кушка». На нём зрителей ждала премьера кукольного спектакля «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок» по мотивам русских народных сказок. Над постановкой художница Юля Пиляй работала вместе с детьми: с ними она занималась написанием сценария, подготовкой реквизита, кукол и костюмов.

Сюжет постановки создавался по мотивам двух русских народных произведений — «Гуси-Лебеди» и «Иванушка-дурачок». Дети сами выбрали сказки, а затем под руководством Юли соединили в общую историю. Ребята занимались рисованием афиши, созданием кукол и декораций к спектаклю. Играли в постановке тоже дети, во время репетиций с ними занимался логопед.

«До показа дети до конца не понимали, что им придётся играть перед публикой. Уже после показа ребята были очень счастливые, им все хлопали, надарили конфет, кто-то даже плакал. Потом прибежали ко мне и сразу начали спрашивать, когда будем играть в следующий раз», — делится Юля Пиляй.

Продолжительность постановки — 15 минут. Весь спектакль озвучивали участницы фольклорного коллектива «Счастье». Девушки играли на балалайке, скрипке, деревянных ложках, а также на необычных музыкальных инструментах, пели народные песни. После премьеры всех гостей пригласили на экскурсию по музею наличников и на мастер-классы по керамике.

В следующий раз спектакль «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок» покажут в середине сентября. Художница уже обдумывает идеи для новых постановок. У Юли грандиозные планы — она планирует спектакли для новогодней кампании и масштабные театральные проекты на следующий год. Все мероприятия будут проводиться в музее наличников.

Уникальное музейное пространство находится на территории площадки «АртРезиденция» на Кирова, 2а. Творческий кластер создаётся в здании заброшенного Демидовского завода. Сейчас, кроме музея наличников, здесь можно посетить мастерскую керамики, фотовыставку и увидеть арт-объекты, созданные тагильскими уличными художниками.