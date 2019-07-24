В Москве задержали Алексея Навального

В Москве полиция задержала политика Алексея Навального, сообщил сам оппозиционер в Instagram.

«Вышел сегодня побегать и купить жене цветов, у неё сегодня день рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали. Сейчас как дурак нахожусь в отделении полиции», — рассказал Навальный.

Отмечается, что сейчас он находится в отделении МВД по Даниловскому району Москвы.

В минувшие выходные Навальный участвовал в согласованном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова. Во время своего выступления он предложил провести 27 июля акцию у здания мэрии Москвы.

Незадолго до этого, 11 июля, политик вышел из спецприёмника после десяти суток ареста, которые ему назначили за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.