Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму собрал более 22 тысяч человек

На проспекте Сахарова в Москве закончился согласованный с городскими властями митинг за допуск кандидатов от оппозиции к участию в выборах в Мосгордуму. Организатором массового мероприятия выступила «Либертарианская партия России». По данным «Белого счётчика», митинг посетило 22,5 тысячи человек. Однако, согласно официальной статистике правоохранителей, мероприятие собрало 12 тысяч участников.

На акции выступали оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации: юрист ФБК Любовь Соболь, Илья Яшин, Анастасия Брюханова, Александр Соловьев и другие.

«Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в твиттере, что если независимых кандидатов всё же не зарегистрируют, то в следующие выходные под окнами московской мэрии пройдёт ещё один митинг.

До-пу-скай! Если к 27 июля независимых кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму, выходим к мэрии. Отмечайтесь и приглашайте друзей: https://t.co/HH4uPoqvP7 https://t.co/tzNX7KYuTx

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Вместе добьёмся справедливости! pic.twitter.com/Ra53YUDAHo — Команда Навального (@teamnavalny) 20 июля 2019 г.

Согласно данным «ОВД-Инфо» — не обошлось без задержаний. По данным информагентства, в автозаках с митинга увезли семь человек, в том числе одного несовершеннолетнего.