Мосизбирком не зарегистрировал ни одного оппозиционного кандидата в депутаты

Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем оппозиционным кандидатам, пишет 66.ru.

В числе тех, кому окружные избирательные комиссии отказали в регистрации, оказались глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас, Кирилл Гончаров (партия «Яблоко»), оппозиционер Дмитрий Гудков, актёр Андрей Соколов, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий.

Формальная причина недопуска до выборов, озвученная Мосизбиркомом, — недействительные подписи, собранные выдвиженцами, а также ошибки в предоставленных документах. При этом оппозиционно настроенные москвичи провели уже несколько акций протеста — они считают, что независимых, а значит, неудобных для власти кандидатов осознанно не пускают на выборы.

Формально Мосгордума — один из слабых региональных парламентов: орган не может влиять на назначение вице-мэров и руководителей департаментов, но депутаты имеют право на «безотлагательный приём» городскими чиновниками и руководителями абсолютно всех столичных предприятий. Кроме того, депутаты могут запрашивать информацию у чиновников в случае, если запрос «связан с их депутатской деятельностью», и им должны ответить в течение 15 дней.

Отдельные наблюдатели называют выборы в Мосгордуму своеобразной репетицией выборов в Госдуму 2021 года, поскольку оппозиционные кандидаты в случае победы в региональном голосовании получили бы неплохие шансы пройти в нижнюю палату Федерального собрания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Мосгордумы, но наблюдает за происходящим.