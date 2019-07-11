Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел из спецприёмника после десяти суток ареста, которые ему назначили за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, пишет «Дождь».

Марш в поддержку Голунова прошёл 12 июня в центре Москвы, он не был согласован с властями.

Всего во время акции задержали более 550 человек, большинство из них отпустили без составления протокола.

1 июля Хорошевский суд Москвы признал Навального виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и арестовал на десять суток.