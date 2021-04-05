В Москве приговорили к 19 годам колонии экс-полицейского, расстрелявшего коллег на станции метро (ВИДЕО)

Бывшему прапорщику полиции Алексею Смирнову, расстрелявшему коллег в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», вынесли приговор по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, 18 сентября 2019 года Смирнов в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки в 2 тысячи рублей.

Во время стрельбы погиб 39-летний полицейский Максим Веялко, 41-летнего Алексея Лимонова тяжело ранили. Смирнов на допросе объяснил свои действия внезапным эмоциональным всплеском.

«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 9 из которых — в тюрьме, и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев», — зачитал приговор судья.

Отмечается, что Смирнов избежал пожизненного срока — в феврале присяжные большинством голосов посчитали, что он заслуживает снисхождения. Его также оправдали по двум другим статьям: о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2).

Мосгорсуд также постановил взыскать со Смирнова 3,5 млн рублей в пользу родственников убитого им оперативника Максима Веялко.

«Гражданские иски родственников Веялко суд частично удовлетворил. В пользу несовершеннолетнего сына Веялко взыскать 1 млн рублей, в пользу родителей погибшего и его вдовы — по 700 тысяч рублей, в пользу его брата — 400 тысяч рублей. Учитывая то, что ранее на имущество Смирнова был наложен арест, суд счёл необходимым взыскать это имущество», — сказано в приговоре судьи.

В приговоре отмечается, что суд постановил рассмотреть иски других потерпевших, а также иск о компенсации расходов, заявленный прокурором в пользу больницы, где проходил лечение пострадавший Алексей Лимонов, оставить на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.