В Москве полицейский расстрелял коллег из табельного оружия

В Москве сотрудник полиции, подозреваемый в получении взятки в размере двух тысяч рублей, открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности МВД из табельного оружия. В результате ЧП один полицейский погиб, второй получил ранение.

Как рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошёл вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время операции по задержанию взяточника.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника патрульно-постовой службы полиции последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и погиб на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Стрелка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

По информации издания, полицейского подозревали в получение взятки от человека, у которого отсутствовали документы. Если бы эти подозрения подтвердились, задержанному пришлось бы выплатить штраф 200 тысяч рублей.