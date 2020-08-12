В Молодёжном театре Нижнего Тагила может появиться летняя сцена

Проект капитального ремонта здания Молодёжного театра в Нижнем Тагиле вышел на стадию прохождения экспертизы. После этого городские власти займутся подготовкой документации для включения проекта в различные программы финансирования. Театр на Вагонке планируется модернизировать к 300-летию Нижнего Тагила.

Как рассказала «Афише МС» директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова, после ремонта учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Будут обновлены сцена, зрительный зал, появится система дымоудаления, здание станет удобным для маломобильных зрителей.

«Здание 30-х годов постройки, с 1973 года оно не ремонтировалось. У нас изношены наружные сети, стены, полы — всё в ветхом состоянии. Капитальный ремонт решит все эти проблемы. В порядок будут приведены три здания: главное театральное, бывший вытрезвитель, в котором будут созданы мастерские, и гараж, где мы организуем мастерскую для работы с металлом. Также мы планируем восстановить театральный сквер, он сейчас зарос деревьями, корни которых разрушают фундамент театра. В 40-е годы прошлого века здесь была “сковородка” — танцевальная площадка. Мы планируем сохранить её как летнюю эстраду. На ней можно устраивать фестивали, показывать спектакли», — рассказывает Наталия Мозжакова.

О том, что зданию Молодёжного театра требуется капитальный ремонт, в мэрии заговорили в начале 2019 года. Как рассказала депутатам на выездном совещании начальник управления культуры Светлана Юрчишина, он запланирован на 2022 год. В конце 2019 года была отремонтирована кровля театра, находившаяся в аварийном состоянии.