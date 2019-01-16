Молодёжный театр Нижнего Тагила обещают открыть летом. А затем закрыть на капремонт

Депутаты Нижнетагильской городской думы сегодня побывали в Молодёжном театре Нижнего Тагила. В повестке дня значилось обсуждение капитального ремонта здания, однако без выяснения отношений не обошлось — в разговор о хозяйственных проблемах со своими, творческими, вмешались артисты. О том, что ждёт театр на Вагонке в ближайшие три года, — в материале АН «Между строк».

Начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина вместе с и. о. директора театра Еленой Ураковой провела для депутатов экскурсию по зданию и прилегающей территории. Со стороны улицы Правды фасад театра выглядит удручающе: обшарпанные стены, крыша с сосульками. В ужасном состоянии находится цех для хранения декораций — бывший вагонский вытрезвитель. По комнатам хаотично разбросан реквизит, вещи, в помещении нет пожарной сигнализации.

Как рассказала депутатам начальник управления культуры Светлана Юрчишина, обустройство этого здания включено в масштабный проект капремонта театра на 2020–2021 годы. Мэрия планирует отремонтировать Муниципальный молодёжный театр (ММТ) в рамках федеральной программы софинансирования к 300-летию Нижнего Тагила.

На сегодняшний день главной головной болью ММТ является аварийная кровля. В зрительном зале течёт крыша, кресла накрыты тканью — встречать зрителей учреждение культуры не может. Напомним, театр приостановил свою деятельность в апреле 2018 года после проверки Госпожнадзора. Ремонт кровли планировали начать ещё в 2018 году, рассказала Юрчишина. 16 ноября должен был состояться конкурс по определению подрядчика, но на него никто не заявился. В этом году мэрия продолжит искать строителей. По словам Светланы Юрчишиной, после ремонта кровли театр сможет открыться, но состоится это не раньше лета.

В разговор депутатов и чиновницы вмешались артисты и уволенный в конце 2018 года худрук Владимир Вейде. Вейде является создателем Молодёжного театра, все 25 лет он возглавлял учреждение и ставил спектакли. Сегодня заслуженный артист РФ пришёл узнать судьбу своего детища. Поддержала экс-наставника немногочисленная группа актёров, оставшихся работать в театре после закрытия.

«Как нам дальше жить? Театр закрыт, но в театре живут люди. Артисты уже скоро начнут голодать. Я очень рада, что вы в таком составе к нам пришли, потому что Елена Викторовна [Уракова] не решает наших вопросов, всё зависит от вас. Для того чтобы театр работал дальше, нам нужен художественный руководитель, пусть должность эта будет называться по-другому, нам нужен Владимир Давыдович. Без него мы не можем играть то, что есть», — обратилась к народным избранникам заслуженная артистка РФ и супруга Владимира Вейде Лариса Чехута.

Затем с эмоциональной речью выступил артист Дмитрий Татаринов. Он спросил у депутатов, почему город не выделяет деньги на ремонт здания, а также напомнил Светлане Юрчишиной, что после закрытия театра она обещала предоставить артистам альтернативные площадки для показа спектаклей, но этого сделано не было.

«Тема приезда комиссии другая: осмотр здания, принятие решения по поводу ремонта, — перебил актёра председатель думской комиссии по соцполитике Руслан Юсупов. — Здание угрожает жизни людей, в том числе и вам, так что давайте обсудим этот вопрос с техническими специалистами, а с вами в другой раз поговорим. Мои дети ходили в этот театр, и я надеюсь, что летом будет возобновление работы театра. Очень надеемся, что в 2021 году мы придём в новый театр и он будет показывать современные спектакли для наших детей».

Если верить отчёту и. о. директора театра Елены Ураковой, в 2018 году труппа ММТ сыграла 110 спектаклей. Даже после закрытия здания у театра остаётся муниципальное задание, которое нужно выполнять. В октябре 2018 года труппа перестала выезжать в детские лагеря и школы из-за поломки театрального автобуса. Сейчас его отремонтировали и театр может восстановить свои гастроли по временным площадкам. Правда, в штате ММТ осталось всего пять актёров вместо прежних пятнадцати.

В феврале, после назначения нового директора Молодёжного театра, начнётся набор трупы. Называть фамилию нового творческого лидера начальник управления культуры Юрчишина не стала. Но пообещала дать комментарии журналистам сразу после того, как имя директора ММТ озвучит мэр Владислав Пинаев.