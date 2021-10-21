​​​​​​​В мэрию Нижнего Тагила будут пускать по QR-кодам

С 25 октября в администрацию Нижнего Тагила будут пускать только привитых или недавно переболевших COVID-19 граждан. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 25 октября изменится пропускной режим в здания администрации города Нижний Тагил. Проход граждан, достигших возраста 18 лет, будет допускаться при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода, оформленного с использованием системы “Госуслуги”, или медицинского документа, подтверждающего вакцинацию не более шести месяцев назад, или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию не более шести месяцев назад», — сообщили в мэрии.

Напомним, по указу губернатора Свердловской области со следующей недели в регионе вводятся QR-коды для посещения учреждений культуры и других общественных мест. С 25 октября посещать музеи, библиотеки и выставочные центры смогут только привитые свердловчане или люди, недавно переболевшие коронавирусом. А с 8 ноября этот список пополнят театры, филармонии, кинотеатры, ДК, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Президент дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября, а при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.