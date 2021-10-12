В Свердловской области с 25 октября вводят QR-коды для посещения учреждений культуры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов для посещения учреждений культуры и других общественных мест. С 25 октября посещать музеи, библиотеки и выставочные центры смогут только привитые свердловчане или люди, недавно переболевшие коронавирусом. А с 8 ноября в перечень войдут театры, филармонии, кинотеатры, ДК, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

«Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесённой болезни. Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранён. Это же правило распространяется на муниципальные администрации (при этом специальные помещения для приёма граждан должны быть всё же предусмотрены везде). Также из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты. С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности», — написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Также губернатор поблагодарил компании, которые поощряют вакцинацию сотрудников. Он отметил, что доз прививок в регионе сейчас достаточно.