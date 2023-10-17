В мэрии Нижнего Тагила сомневаются, что работы на мосту по улице Циолковского будут выполнены в срок 

Заместитель мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ» высказал предположение, что основные работы на путепроводе по улице Циолковского не будут завершены до 2024 года.

Напомним, что компания «Уралстроймонтаж» реализует работы по капитальному ремонту и реконструкции моста с 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракт с подрядчиком истекает в марте 2024 года.

«Мы неоднократно давали прогноз по движению трамваев. К сожалению, подрядчиком все обещания и даже подписанные документы были нарушены. К счастью, хоть вообще были смонтированы окончательно рельсы, контактная сеть, трамваи удалось пустить. Что касается моста: по графику в этом году должен быть завершён первый этап, куда входит мост со всеми покрытиями. С учётом того, что заканчивается сезон дорожных работ, а подрядчик на сегодняшний день ещё не приступил к исправлению замечаний по тем пунктам, которые должны быть выполнены до того, как будет уложен третий слой асфальта, мы предполагаем, что он свои обязательства нарушит в очередной раз», — заявил Егор Копысов.

Также представитель мэрии добавил, что подрядчику регулярно выписывают претензии со штрафными санкциями.

«Будем, вероятно, ждать окончания контракта для того, чтобы его, может быть, и прервать с данным подрядчиком», — пояснил Копысов.

До сих пор на путепроводе не решён вопрос с дренажем трамвайных путей и не уложен третий слой асфальта. За многочисленные нарушения и невыполнение сроков организацию уже оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Напомним, что «Уралстроймонтаж» ещё с 2 августа проводит ремонтные работы на улице Октябрьской Революции, на участке от пересечения с улицей Газетной до проспекта Ленина.

«Рассчитываем, что коммуникации будут уложены. Мы до зимы, до декабря, должны эти подземные работы выполнить и хотя бы отсыпку щебнем произвести», — говорит Егор Копысов.