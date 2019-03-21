В МЧС назвали адекватными действия пожарных при тушении «Зимней вишни»

МЧС России оценивает действия пожарных, тушивших возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, как адекватные и обоснованные, пишет «Интерфакс».

«За этот год много аналитической работы проведено по действиям наших сотрудников. В целом министерство в той ситуации их действия на момент развития ситуации оценивает как обоснованные и адекватные», — заявил замдиректора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков.

Напомним, Следственный комитет предъявил обвинения по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» 15 фигурантам, в числе обвиняемых — четверо сотрудников МЧС РФ, в том числе двое пожарных, участвовавших в тушении. Один из них, Сергей Генин, по версии СК, допустил халатность при тушении, что привело к гибели 37 из 60 жертв пожара. Другой фигурант дела, пожарный Андрей Бурсин, который со своим подразделением первым приехал к горящей «Зимней вишне», заявлял, что после приезда пожарных к ТЦ их не встретил никто из администрации, «никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их».