Руководивший тушением «Зимней вишни» пожарный пытался покончить с собой

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом «Коммерсанту» рассказала супруга пожарного Татьяна Бурсина. 7 августа обвиняемому должны были провести психиатрическую экспертизу.

«Потом мне сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», — сказала Бурсина.

По мнению Бурсиной, поводом для суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании, хотя 1 августа ей дал разрешение суд.

«Судья разрешила мне и старшему ребёнку свидание. Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Фёдорова. Все свидания — только с его разрешения», — отметила Бурсина.

Супруга Андрея Бурсина рассказала ТАСС, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, ещё одно письмо она готовит в Генпрокуратуру.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля. По версии следствия, он, будучи руководителем тушения пожара в «Зимней вишни», не организовал его должным образом и не провёл разведку пожара. Его обвиняют в нарушении устава пожарных, которое привело к гибели 60 человек.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Всего по уголовному делу о пожаре проходят 11 человек.