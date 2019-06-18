В Махачкале суд отправил в СИЗО журналиста «Черновика», обвиняемого в финансировании терроризма

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова пишет «МБХ медиа».

Журналиста задержали 14 июня. По версии следствия, на Гаджиева дал показания Кемаль Тамбиев, задержанный в Москве и также подозреваемый в финансировании терроризма. В суде 16 июня Гаджиев заявил, что не знает Тамбиева и встретился с ним в перерыве заседания суда в клетке, где находились другие задержанные. По словам Гаджиева, Тамбиева избили, и он извинился перед ним за показания, признавшись, что дал их под пытками.

Редакция «Черновика» назвала обвинения против редактора абсурдными и сравнила их с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.