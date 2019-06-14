В Дагестане задержали редактора издания «Черновик»

В Дагестане сотрудники республиканского следственного управления Следственного комитета РФ провели обыск в доме редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания.

По итогам следственного мероприятия Гаджиев доставлен в следственные органы.

«Обыск прошёл в доме Гаджиева без нашего присутствия. Известно, что у него изъяты техника и телефоны, а сам он доставлен к следователю. В настоящий момент я направляюсь к нему», — заявил адвокат Арсен Шабанов.

В заявлении редакции сказано, что сейчас неизвестно, в чём подозревается или обвиняется Гаджиев. ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Дагестана, пишет, что журналиста подозревают в финансировании терроризма. Собеседник агентства рассказал, что, помимо Гаджиева, по данному делу задержан ещё один журналист в Москве.