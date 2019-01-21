В Магнитогорске снесли стену дома, повреждённую при взрыве бытового газа

В многоэтажке в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа, снесли оставшуюся после обрушения перекрытий стену, сообщил ТАСС директор проводящей демонтаж части здания компании «РВС» Юрий Овчаров.

«Обрушение стены, ранее располагавшейся между седьмым и восьмым подъездами, прошло в штатном режиме. Сохраняемая часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлёта осколков не было», — сказал Овчаров.

Он уточнил, что работы по демонтажу повреждённой части здания проделаны на треть.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому начать расселение пострадавшего при взрыве дома. По предварительным данным, на это понадобится год. Планируется демонтировать повреждённые седьмой и восьмой подъезды до конца квартала, а потом рассчитать время расселения жильцов. Пятый и шестой подъезды были признаны непригодными для проживания на момент демонтажных работ. По окончании разбора жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, 31 декабря в результате взрыва и обрушения перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, ещё шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.