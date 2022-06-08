В Кушве суд вынес приговор замначальника полиции, насмерть сбившему пенсионерку

Кушвинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника полиции по общественной безопасности МО МВД России «Кушвинский» Максима Иванцова. Его признали виновным в смерти 62-летней пенсионерки, которую он сбил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 18 ноября 2019 года около 7:00 замначальника ОВД по городу Кушва был за рулём Kia Stinger, двигаясь по улице Красноармейской. На пересечении улиц Майданова и Красноармейской он сбил пенсионерку, от полученных травм пострадавшая скончалась. Полицейский свою вину не признал — женщина, по его словам, переходила проезжую часть в неположенном месте на неосвещённом участке дороги.

Проверки по данном эпизоду следственные органы проводили больше года и четыре раза отказывали семье погибшей в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура в ответ отменяла данные решения кушвинского следственного отдела. В 2020 году дело всё же возбудили. По мнению адвоката потерпевших Михаила Трясоумова, следователи затягивали дело, чтобы истёк срок привлечения к уголовной ответственности.

В суде обвиняемый свою вину не признал. Гособвинитель просил назначить подсудимому четыре года лишения свободы, но суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также Иванцов должен выплатить по 500 тысяч рублей каждому из троих детей погибшей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил.