СК спустя год возбудил дело в отношении полковника полиции из Кушвы, сбившего пенсионерку

ДТП произошло 18 ноября 2019 года на перекрёстке улиц Красноармейской и Майданова. Перекрёсток не оборудован зеброй и является нерегулируемым. По словам Иванцова, наезд на пешехода произошёл рано утром, он увидел женщину лишь в метре от себя, пытался затормозить, вывернул на встречку, но это не помогло.