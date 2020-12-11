СК спустя год возбудил дело в отношении полковника полиции из Кушвы, сбившего пенсионерку

11.12.2020 15:28
Следователи Кушвинского отдела СУ СК России 10 декабря возбудили уголовное дело в отношении замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы подполковника Максима Иванцова, осенью 2019 года сбившего пенсионерку Надежду Боярских, пишет РИА Новости.
Дело против Иванцова возбуждено по статье 264 УК России части 3 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- ДТП произошло 18 ноября 2019 года на перекрёстке улиц Красноармейской и Майданова. Перекрёсток не оборудован зеброй и является нерегулируемым. По словам Иванцова, наезд на пешехода произошёл рано утром, он увидел женщину лишь в метре от себя, пытался затормозить, вывернул на встречку, но это не помогло.
- Материалы проверки находились в СК Кушвы год, за это время было проведено три экспертизы (две государственных и частная), все установили, что Иванцов (в прошлом — начальник ГИБДД города) ехал с превышением скорости: 55–57 км/час, хотя на участке действует знак 20 км/час.
- За год следователи четыре раза выносили отказ, последний датирован 23 ноября 2020 года.