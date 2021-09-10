Под Нижним Тагилом дошло до суда дело замначальника полиции, насмерть сбившего пенсионерку (ВИДЕО)

В Кушве перед судом предстанет заместитель начальника местного ОВД 42-летний подполковник Максим Иванцов, обвиняемый в нарушении ПДД, что привело к гибели 62-летней женщины-пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года в период времени с 7:15 до 7:47 Иванцов на автомобиле Kia Stinger в районе перекрёстка улиц Майданова и Красноармейской сбил 62-летнюю Людмилу Боярских. Удар был такой силы, что с пенсионерки сорвало обувь и шапку, верхнюю одежду разорвало, а сумку отбросило на 15 м. Пенсионерка скончалась на месте. Иванцов свою вину не признал.﻿﻿﻿ На протяжении года следственный отдел СУ СК России по городу Кушве отказывал в возбуждении уголовного дела. Дело было возбуждено только в середине декабря 2020 года.

«Прокуратура Кушвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Кушвинский" 1979 г. р. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи — 5 лет», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.