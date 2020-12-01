СМИ: СК четырежды отказался привлечь к ответственности полковника полиции из Кушвы, сбившего пенсионерку

Следственный отдел по городу Кушва СУ СК России на протяжении года отказывает в возбуждении дела в отношении замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы подполковника Максима Иванцова, сбившего пенсионерку Надежду Боярских, пишет Ura.ru.

ДТП произошло 18 ноября 2019 года на перекрёстке улиц Красноармейской и Майданова. Перекрёсток не оборудован зеброй и является нерегулируемым, на нём водитель обязан пропустить пешеходов. По словам Иванцова, наезд на пешехода произошёл рано утром, он увидел женщину лишь в метре от себя, пытался затормозить, вывернул на встречку, но это не помогло.

«Моему брату позвонил знакомый гаишник — сообщил, что маму сбили. Мы сразу поехали на место. Там было всё перекрыто, было много полицейских. Водителя не было — его увезли», — рассказала дочь погибшей Наталья.

Материалы проверки лежат в СК Кушвы уже год, за это время сделано три экспертизы (две государственных и частная), все они установили, что Иванцов (в прошлом — начальник ГИБДД города) ехал с превышением скорости: 55–57 км/час, хотя там действует знак 20 км/час. Однако уголовное дело так и не было возбуждено, следователи уже четыре раза выносили отказ, последний датирован 23 ноября 2020 года.

«Следователи в Кушве очевидно не желают привлекать Иванцова к ответственности. Делается всё, чтобы затянуть дело: через год истекает срок привлечения к уголовной ответственности», — предполагает адвокат потерпевших Михаил Трясоумов.

По его мнению, прокуратура должна изъять материалы проверки и передать в другой отдел СК.

Дочь погибшей говорит, что Иванцов ни разу не обращался к ним, прощения не просил.

«Детей в детсаду учат извиняться и отвечать за свои поступки, а тут всё безнаказанно. Он спокойно ходит на работу: видимо, считает, что ни в чём не виноват», — говорит она.

Сам Максим Иванцов отказался комментировать дело, заявив, что «на эту тему разговаривать не будет».