Под Нижним Тагилом подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

В городе Кушва Свердловской области около 8:30 утра на перекрёстке улиц Майданова и Красноармейской произошло ДТП, в котором погибла пенсионерка. 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на неё наехал Kia Stinger, за рулём которого находился высокопоставленный сотрудник городского отдела МВД.
«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — со ссылкой на очевидца пишут Ura.ru.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ДТП с сотрудником правоохранительных органов, отметив, что сбивший пенсионерку сотрудник находился за рулём личного автомобиля и направлялся на работу.
«18 ноября произошло ДТП с участием должностного лица ОВД Кушвы. Подполковник полиции 1978 года рождения без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулём личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещённом участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова. От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение» — отметил Валерий Горелых.