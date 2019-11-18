Под Нижним Тагилом подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

В городе Кушва Свердловской области около 8:30 утра на перекрёстке улиц Майданова и Красноармейской произошло ДТП, в котором погибла пенсионерка. 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на неё наехал Kia Stinger, за рулём которого находился высокопоставленный сотрудник городского отдела МВД.

«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — со ссылкой на очевидца пишут Ura.ru.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ДТП с сотрудником правоохранительных органов, отметив, что сбивший пенсионерку сотрудник находился за рулём личного автомобиля и направлялся на работу.