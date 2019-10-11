В Кургане ужесточили срок мачехе, избивавшей девять приёмных детей

Курганский областной суд ужесточил наказание 61-летней женщине, которую ранее признали виновной в истязании девяти приёмных детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, с марта 2017 по февраль 2018 года она не обеспечивала детей питанием, тёплой одеждой, принуждала выполнять тяжёлую работу. Кроме того, шестерых детей женщина жестоко наказывала — била ремнями, шнуром и поленом, запирала в сарае и привязывала к кроватям.

Щучанский районный суд ранее уже приговорил злую мачеху к пяти годам условного срока. Не согласившись со столь мягким наказанием, гособвинитель обжаловал его, в итоге суд приговорил жительницу Зауралья к 3,5 годам колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.

Наиболее резонансным делом об истязании малолетних стало дело бизнесмена Юрия Юдина. 14 июня владельца интернет-провайдера «Планета» признали виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно.

За день до оглашения приговора АН «Между строк» опубликовало шокирующие видеозаписи издевательств Юдина над детьми. В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена, которую за две недели подписали 20000 человек. Также автор петиции Маргарита Мурзина вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

8 октября Свердловский областной суд пересмотрел дело Юдина, предприниматель был приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Юдин был взят под стражу в зале суда.