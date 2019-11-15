В Красноярском крае из-за морозов прекратили поиски пропавших при прорыве дамб рабочих

В Красноярском крае завершилась активная фаза поисков людей, пропавших после прорыва дамб золотодобывающей артели ООО «Сисим» у посёлка Щетинкино, пишет «Интерфакс».

Приостановку поисков в краевом управлении МЧС объяснили наступлением 30-градусных морозов, из-за которых река в зоне поиска покрылась льдом. Основные силы МЧС вернулись в места постоянной дислокации. В районе происшествия режим чрезвычайной ситуации пока не сняли, там остаются дежурить сотрудники правоохранительных органов, рассказали в МЧС. Пропавшими без вести до сих пор считаются три человека.

Напомним, каскад из пяти дамб технологических водоёмов у посёлка Щетинкино был прорван утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития и бытовые постройки, погибли 17 человек, ещё 28 пострадали. Пропавших без вести искали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также водолазы.

По факту аварии СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно, без каких-либо разрешительных документов. По делу арестован директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.