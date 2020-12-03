В Краснотурьинске открыли медцентр для пациентов с коронавирусом, построенный на деньги Дерипаски

Власти Свердловской области совместно с владельцем «РУСАЛа» бизнесменом Олегом Дерипаской открыли в Краснотурьинске специализированный медицинский центр для лечения жителей севера региона, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В новом здании находятся приёмно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Медцентр на 60 койко-мест оснащён высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, УЗИ экспертного класса, аппаратами ИВЛ с системой контроля жизненных параметров организма. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

«Для нас это долгожданное и важное событие. Сегодня мы открываем госпиталь очень высокого уровня. И надеемся, что в перспективе его работа позволит нам разгрузить больницы на севере региона, вернуть их временно перепрофилированные для работы с COVID-19 отделения к оказанию плановой помощи. Благодарю Олега Владимировича [Дерипаску] и всех, кто работал над реализацией проекта. Это пример социальной ответственности, о которой мы много говорим», — отметил участвовавший в открытии центра вице-губернатор Павел Креков.

Отмечается, что после стабилизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией учреждение, вероятнее всего, будет перепрофилировано в центр иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.

«Хочу сказать спасибо всем, кто сумел выдержать такие жёсткие сроки стройки, обеспечить поставки сложного оборудования, подготовить людей к работе на нём. Пандемия — вызов всему обществу, но вместе мы справимся, нет сомнений. Каждый должен делать то, что ему по силам, и тогда угроза отступит, а общество осознает себя единым целым», — сказал Олег Дерипаска.