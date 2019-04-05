В Кольцово приставы избили водителя за то, что он подрезал их машину

Днём 4 апреля на парковке Кольцово судебные приставы побили водителя, после чего надели на него наручники и забросили в свой служебный микроавтобус, со ссылкой на пострадавшего пишет E1.ru.

Конфликт произошёл в зоне выезда с платной парковки. Пострадавший водитель по имени Илья рассказал, что он собирался выезжать с территории аэропорта. Одновременно с ним на выезд двигался и фургон с приставами. В какой-то момент автомобили легко соприкоснулись, что и вызвало ссору.

«"Газель" остановилась, из неё выскочили около 12 бойцов и начали бить меня, даже поговорить не пытались. Мне скрутили руки и забросили в "Газель" на пол. Я лежу в шоке, что происходит?» — заявил пострадавший.

По его словам, после потасовки на стоянке приставы решили сдать его местной полиции, однако в здании аэропорта отказались принимать мужчину, заявив, что парковка не является их территорией, и предложили приставам отвезти его в одно из городских отделений. После этого приставы уехали, а пострадавший отправился в Следственный комитет писать на них жалобу.

В ведомстве отметили, что в настоящее время разбираются в ситуации.

«В следственные органы областного СКР указанное заявление поступило, организована доследственная проверка, все обстоятельства инцидента выясняются», — сообщили в СК.

В службе судебных приставов подтвердили факт конфликта, однако, по их словам, в полицию Илью они всё-таки сдали. Также приставы заявили, что водитель легковушки был виноват сам: по данным источника, в фургоне ехала группа быстрого реагирования, которая приехала в тот день по служебным делам в Кольцово. Бойцы спешили, а водитель легковушки их подрезал. Кроме того, в службе приставов отметили, что конфликт разгорелся не из-за столкновения машин, а из-за агрессивного поведения Ильи.

«Легковой автомобиль, выезжая с парковки аэропорта, в результате своего опасного манёвра задел служебный автомобиль, не нанеся повреждений автотранспортному средству. Водитель, управляющий легковым автомобилем, повёл себя агрессивно, вследствие чего был передан судебными приставами сотрудникам МВД», — объяснили в УФССП России по Свердловской области.

Напомним, 2 апреля на стоянке перед аэропортом Кольцово произошла стрельба. Люди в масках из подъехавшей к парковке машины открыли огонь по одной из стоявших машин. В результате был ранен один человек. Нападавшие пока не задержаны.