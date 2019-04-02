Происшествия

Возле аэропорта Кольцово произошла перестрелка

02.04.2019 17:58

На автомобильной парковке перед зданием аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка, пишет Ura.ru. 

По предварительным данным, в инциденте приняли участие пять-шесть человек, стрельбу вели из пистолетов люди из двух автомобилей. 

«В машине на парковке сидели трое мужчин. Неожиданно подлетела вазовская "десятка", из которой выскочили два или три человека в масках и открыли огонь из пистолетов, вроде бы похожих на пистолет Макарова. Сидевшие в автомобиле открыли ответную стрельбу», сообщил «Правде УрФО» очевидец произошедшего.

После перестрелки одного человека доставили в больницу № 34. 

«Информация поступила в дежурную часть отдела полиции № 6. Следственно-оперативная группа выехала на место», — сообщила начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.

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