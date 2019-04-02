Возле аэропорта Кольцово произошла перестрелка

На автомобильной парковке перед зданием аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка, пишет Ura.ru.

По предварительным данным, в инциденте приняли участие пять-шесть человек, стрельбу вели из пистолетов люди из двух автомобилей.

«В машине на парковке сидели трое мужчин. Неожиданно подлетела вазовская "десятка", из которой выскочили два или три человека в масках и открыли огонь из пистолетов, вроде бы похожих на пистолет Макарова. Сидевшие в автомобиле открыли ответную стрельбу», — сообщил «Правде УрФО» очевидец произошедшего.

После перестрелки одного человека доставили в больницу № 34.