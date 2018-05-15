В Кемерове начали демонтаж ТЦ «Зимняя вишня»

Рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», пишет «Интерфакс».

Всего комплекс состоит из семи зданий, возведённых из кирпича и железобетона. Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка.

Вместе с тем рабочие убрали временный металлический забор, возведённый вокруг «Зимней вишни» на период следствия. При этом они блокируют входы и выходы из здания.

Прибывший на место работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил журналистам, что здание ТРЦ находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться.

«Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией. Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания», — пояснил Цивилёв.

Он отметил, что основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу. Цивилёв добавил, что сквер на месте ТРЦ предполагается открыть к 1 сентября.

Представитель екатеринбургской группы компаний «Реформа», сотрудники которой занимаются демонтажем, сообщил, что сначала со зданий снимут облицовку.

«Далее мы будет демонтировать железобетонные перекрытия, а затем колонны, ригеля и балки. Мы начали демонтаж с рядом стоящего здания, чтобы дальнейшие работы были максимально безопасны», — сказал представитель компании.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже с кинозалами, где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка.