В июле в Нижнем Тагиле зафиксирован резкий рост смертности

В июле зафиксирован резкий рост количества смертей в Нижнем Тагиле. Мы сделали запрос во все районные отделы ЗАГС и получили ответы от Ленинского и Дзержинского отделов, на Тагилстрое предоставить статистику смертности отказались, сославшись на Свердловскстат. В управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области также не стали предоставлять информацию по муниципалитету.

Согласно данным отдела ЗАГС Дзержинского района, за июль 2020 года на Вагонке умерли 218 человек, это на 92 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и на 89 больше, чем в минувшем июне. В Ленинском отделе ЗАГС также отмечен рост смертности. Так, за июль 2020 года зарегистрировано 152 случая смерти, а в июле прошлого года — 114.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о росте смертности в России за шесть месяцев 2020 года. По её словам, в основном это связано с пандемией коронавируса, но картина в регионах разная. Конкретные показатели она тогда не привела.

В конце июля в мэрии Нижнего Тагила рассказали о нехватке мест для больных коронавирусом в городской больнице № 1. Мы также писали о том, что жителям Нижнего Тагила приходится сутками ждать проверки лёгких на КТ в ЦГБ № 1. Многие не выдерживали и теряли сознание. Тагильчане также рассказывают об отказах врачей брать тесты на COVID-19, о похоронах в закрытых гробах и о длинных списках умерших в моргах Нижнего Тагила.