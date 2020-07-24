В мэрии Нижнего Тагила рассказали о нехватке мест для больных коронавирусом в городской больнице №1 

После того как число заразившихся коронавирусом тагильчан перевалило за тысячу, в мэрии Нижнего Тагила всё же назвали ситуацию в городе напряжённой. По словам заместителя главы города по социальной политике Валерия Сурова, в городской инфекционной больнице на сегодняшний день находятся 219 пациентов, проживающих в Горнозаводском и Северном управленческих округах. В санатории «Руш» лечатся 125 человек со средней тяжестью заболевания. Заполнен стационар городской больницы № 1, перепрофилированный для оказания помощи больным пневмониями и ОРВИ. В учреждении сейчас находятся 275 пациентов. На базе оздоровительного центра «Сосновый бор» развёрнуто 50 мест для временного пребывания пациентов с лёгким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков там остаются 45 тагильчан. Напомним, всего в городе числится 1042 заболевших коронавирусом за весь период пандемии. Эти цифры были озвучены сегодня на аппаратном совещании.

«Масочный режим в Нижнем Тагиле никто не отменял, но, несмотря на санитарно-эпидемиологические требования, объявления об обязательном использовании индивидуальных средств защиты и тревожную статистику, многие тагильчане продолжают крайне беспечно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. Огромное количество нарушений масочного режима фиксируется в общественном транспорте», — говорит вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Вице-мэр поручил усилить меры по профилактике распространения инфекции. В Нижнем Тагиле будут продолжены совместные рейды специалистов ГИБДД и Роспотребнадзора, а также повышен контроль за проведением дезинфекционной обработки транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров.

Ранее мы писали о том, что жителям Нижнего Тагила приходится сутками ждать приёма проверки лёгких на КТ в ЦГБ № 1. Многие не выдерживают и теряют сознание. Тагильчане также рассказывают об отказах врачей брать тесты на COVID-19 и о похоронах в закрытых гробах.