В Иркутске завершено расследование о массовом отравлении «боярышником»

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» с метанолом в Иркутске, в результате которого в декабре 2016 года погибли более 70 человек, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Перед судом предстанут семеро соучастников: Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Юлия Мелентьева, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и Светлана Красноярова.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре — декабре 2016 года обвиняемые приобрели в Иркутске около 160 литров метилового спирта, который является смертельным ядом для человека. Из жидкости они кустарным способом изготовляли спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции «Боярышник» сбывали его на территории Иркутска неопределённому кругу лиц в качестве спиртного напитка.

«В результате их противозаконных действий произошло массовое отравление людей: скончались 77 человек, ещё пятнадцати причинён вред здоровью различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

У обвиняемых было изъято около пяти тысяч бутылок спиртосодержащего средства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении семерых соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

Ранее, в январе 2018 года, поставщика метанола для изготовления спитросодержащей жидкости оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Напомним, жертвами массового отравления метанолсодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области стали 77 жителей Иркутска. Трагедия стала причиной приостановки в России реализации непищевой спиртосодержащей продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывателей. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова и замминистра имущественных отношений области Евгения Нефёдова.