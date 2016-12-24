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26 Дек 2016 15:06 | Метки: Новости

Роспотребнадзор ввёл запрет на продажу бытовой спиртосодержащей продукции

Продажа бытовой спиртовой продукции на территории России должна прекратиться сегодня, 26 декабря. Текст соответствующего постановления опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора. Розничная реализация приостанавливается для всей непищевой спиртосодержащей продукции, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Ограничение будет действовать на протяжении 30 дней.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию продукции, не предназначенной для употребления в пищу, с содержанием спирта свыше 25 градусов.

Принимаемые меры стали ответом на массовое отравление жителей Иркутска.

Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник», 76 человек скончались. В регионе продолжается режим ЧС, полностью запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. 

Агентство новостей «Между строк»

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