Поставщик метанола для боярышника, которым отравились 77 жителей Иркутска, отделался штрафом

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 31-летнему предпринимателю, занимавшемуся незаконным производством незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости. Именно из неё его подчинённый изготовил «Боярышник», погубивший 77 жизней в 2016 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что осенью 2016 года подсудимый незаконно приобрёл и хранил в производственно-складском помещении в Иркутске метиловый спирт, являющийся ядовитым веществом, запрещённым к использованию для производства автомобильной продукции. С помощью привлечённых наёмных работников он произвёл для дальнейшего сбыта более 150 тысяч литров незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости путём смешивания метилового спирта с водой, отдушкой и красителями и разлил её в пластиковые канистры, которые реализовал», — говорится в сообщении ведомства.

Предприниматель признан виновным по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта») и части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Мужчина приговорён к штрафу в 250 тысяч рублей, ему также запрещено заниматься определёнными видами деятельности.

Напомним, жертвами массового отравления метанолсодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области стали 77 жителей Иркутска. Трагедия стала причиной приостановки в России реализации непищевой спиртосодержащей продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывателей. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова и замминистра имущественных отношений области Евгения Нефёдова.