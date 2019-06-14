В Иркутске задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков

В Иркутске задержали 29-летнего полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков, со ссылкой на региональное управление МВД пишет РИА Новости.

Имя полицейского не называется, его «с поличным» задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД. По их данным, полицейский занимался сбытом наркотиков, когда не находился при исполнении служебных обязанностей. Против него возбудили уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудника полиции в связи с совершением проступка, порочащего звание полицейского. Также по итогам служебной проверки начальников задержанного могут привлечь к дисциплинарной ответственности, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью, а наркотики ему подбросили при задержании. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.

Спустя неделю после задержания журналиста президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД генерал-майора полиции Андрея Пучкова.