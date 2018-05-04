В ХК «Спутник» из Нижнего Тагила сменился директор

Директором нижнетагильского ХК «Спутник» назначен 37-летний Антон Алексеев, сообщает пресс-служба клуба. На сайте команды уточняется, что трудовые отношения с его предшественником Александром Балбышевым завершились 3 мая.

Антон Алексеев родился в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный педагогический университет. В составе «Спутника» на позиции защитника сыграл 658 матчей, в которых забросил 66 шайб. После окончания карьеры игрока с 1 июля 2015 года работал администратором в ХК «Спутник».

В начале апреля правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Сезон 2017/18 тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги. Позже представители фан-сектора команды написали письмо Владимиру Путину и Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги.