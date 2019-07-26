В Хабаровском крае госпитализирован ещё один ребёнок из палаточного лагеря

В Хабаровском крае госпитализировали ещё одного пострадавшего при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми», сообщили ТАСС в Солнечной районной больнице.

«Накануне поступил ещё один мальчик десяти лет. У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили», — сказал собеседник агентства.

В больнице добавили, что девочку с небольшим ожогом выписали в четверг, 25 июля. Отмечается, что в стационаре остаются два мальчика в удовлетворительном состоянии.

Пожар в палаточном лагере, который располагался на горнолыжном курорте «Холдоми», произошёл 23 июля, в результате погибли четыре ребёнка, ещё восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей. 25 июля его закрыли.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Впоследствии суд арестовал директора сгоревшего лагеря Максима Кузнецова и главу отдела главного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.