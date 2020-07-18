В Хабаровске прошёл очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

Жители Хабаровска и других городов Приморья вновь вышли на несогласованный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации нескольких убийств.

По официальной оценке мэрии Хабаровска, мероприятие посетили порядка 10 тысяч человек, однако местные СМИ пишут, что, несмотря на 30-градусную жару, выразить свой протест вышли от 30 до 85 тысяч горожан.

Напомним, в Хабаровске на протяжении последней недели ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Акции протеста проходят мирно, массовых задержаний нет. Протестующие требуют освободить Фургала, скандируют «Свободу!», «Я, мы — Фургал!», «Хабаровск своих не бросает!», «Мы здесь власть!», также звучат призывы об отставке Владимира Путина.

Накануне ФСБ заявила о предотвращении теракта в «местах массового скопления людей» в Хабаровске. Ранее стало известно, что власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых на 18 июля митингов в поддержку губернатора. В документе власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» коронавирусом на митингах, а также напоминать о предусмотренной законодательством за несанкционированные акции ответственности. Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить.

В Кремле отметили, что в Хабаровске из-за митингов в поддержку Фургала сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация.