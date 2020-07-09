Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщается на сайте ведомства.

Он задержан по подозрению в организации убийств и покушения на убийство нескольких предпринимателей. В СК пояснили, что Фургал задержан в рамках расследования дела в отношении организованной преступной группировки, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений «против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью». Преступления совершались в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Помимо Фургала, также задержаны ещё четверо «активных участников организованной группы». ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в деле, по которому задержан Фургал, как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство.

«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении СК.

Сергей Фургал участвовал в выборах губернатора Хабаровского края в 2018 года от ЛДПР. Во втором туре он победил с отрывом в 40%. Фургал получил почти 70% голосов избирателей, временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набрал только 27,91% голосов.

С 2005 по 2007 год Фургал был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, с 2007 по 2018 год — депутатом Госдумы.