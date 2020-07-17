Baza: Власти Приморья потребовали от журналистов пугать жителей COVID-19, чтобы они не ходили на митинги в поддержку хабаровского губернатора Фургала

Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых на 18 июля митингов в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, пишет издание Baza.

Подлинность рекомендаций подтвердили журналисты двух региональных изданий. В документе власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» коронавирусом на митингах, а также напоминать о предусмотренной законодательством за несанкционированные акции ответственности. Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить — и уже выполняют своё обещание: сотрудница одного из изданий рассказала о документе от властей у себя в соцсетях, после чего начальство попросило её уволиться.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «недопустимыми» подобные попытки ограничения работы журналистов.

Напомним, в Хабаровском крае митинги в поддержку Сергея Фургала проходят ежедневно с 11 июля.