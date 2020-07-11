Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала

Жители Хабаровска 11 июля вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. Полиция не вмешивается в происходящее.

Как пишет местный новостной портал dvhab.ru, на акцию пришли от 15 до 20 тысяч человек. Люди скандируют: «Свободу Фургалу» и «Фургал — наш выбор». Они требуют, чтобы суд над Фургалом проходил в Хабаровске, а не в Москве.

«Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия ещё не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Всё началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с "Бессмертным полком". Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы её разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», — цитирует издание обращение пресс-службы губернатора.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в организации убийств и покушения на убийство нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах.

Фургал принимал участие в губернаторских выборах от ЛДПР в 2018 году. Во втором туре он набрал почти 70% голосов избирателей и опередил действующего врио губернатора Вячеслава Шпорта почти на 40%.