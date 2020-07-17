ФСБ заявила о предотвращении теракта на массовом мероприятии в Хабаровске

Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в «местах массового скопления людей» в Хабаровске, где в настоящее время проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракт», — рассказали в ведомстве.

В ЦОС также сообщили, что задержанный мужчина заключён под стражу, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Напомним, в Хабаровске краевое отделение КПРФ объявило о готовящемся сегодня несанкционированном митинге против политических репрессий и за смену власти в стране. В столице края на протяжении шести последних дней проходят стихийные митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Акции протеста проходят мирно, массовых задержаний нет. Протестующие требуют освободить Фургала, скандируют «Свободу!», «Я, мы — Фургал!», «Хабаровск своих не бросает!», «Мы здесь власть!», также звучат призывы об отставке Владимира Путина.

В Кремле отметили, что в Хабаровске из-за митингов в поддержку Фургала сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация.