В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в нижнюю палату законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан, пишет «Интерфакс».

Размер штрафа за первое нарушение составит от 50 до 100 тысяч рублей, также чиновника могут лишить права занимать государственную должность на срок до одного года. За повторное грозит штраф в 100–150 тысяч рублей или дисквалификация на срок до двух лет.

Также депутаты предлагают увеличить штрафы за оскорбление в целом: для граждан они вырастут с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, предлагается дополнить понятие оскорбления — сейчас оно описывается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Депутаты предлагают добавить слова «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Напомним, о подготовке законопроекта в апреле сообщил Александр Хинштейн. Ранее, в январе, президент Владимир Путин поручил усилить ответственность за оскорбление по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), на которой обсуждалось усиление наказания для чиновников.