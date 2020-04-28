«Единая Россия» предложила штрафовать чиновников за хамство

Депутаты «Единой России» разработали законопроект об ответственности чиновников за оскорбления, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей и дисквалификацию госслужащих, сообщил в эфире «Вести FM» заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления". Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное — не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать»,— сказал Хинштейн.

При первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном — до двух лет. Также предлагается ввести для них штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч руб. Кроме того, в проекте предлагается скорректировать понятие «оскорбление» — сейчас оно описывается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

«Мы считаем нужным изменить формулировку: не просто в неприличной, но и "в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме"»,— сказал Хинштейн.

Напомним, 5 апреля экс-чиновник Дмитрий Овсянников нагрубил сотрудникам полиции в аэропорту Ижевска, после чего был задержан и обвинён в мелком хулиганстве. «Единая Россия» исключила его из партии, позже премьер-министр России Михаил Мишустин освободил его от должности замминистра Минпромторга.