Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после дебоша в аэропорту Ижевска

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова после скандала в аэропорту Ижевска, со ссылкой на пресс-службу партии пишет РБК. Его действия в аэропорту коллеги назвали несовместимыми с этическими нормами партии.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведению Овсянникова «нет и не может быть оправданий». Он считает, что никто, «а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом». Турчак также попросил премьер-министра Михаил Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос об увольнении Овсянникова с поста замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что 5 апреля Овсянников прошёл мимо контроля в аэропорту Ижевска, отказался показывать документы и посадочный билет, после чего нецензурно выражался в адрес полицейских. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве. Минпромторг заявил, что проведёт внутреннюю проверку по поводу произошедшего. В сообщении ведомства говорится, что такое поведение является грубым нарушением этического кодекса госслужащих. Отдельно отмечается, что особенно недопустимым такой поступок выглядит во время эпидемии коронавируса.