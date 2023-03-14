В Госдуме приняли законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

В Госдуме в третьем чтении приняли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Теперь к участникам СВО, кроме добровольцев и мобилизованных, приравнены и бойцы ЧВК «Вагнер». Поправки в административный и уголовный кодексы предусматривают наказание за дискредитацию и фейки об участниках боевых действий в виде штрафа до 5 млн рублей либо до 15 лет колонии. О результатах заседания на своей странице в Telegram сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», — написал Володин.

В январе 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Государственную думу внести в ст. 280.5 УК РФ (о дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых) пункт о дискредитации бывших осуждённых, принимающих участие в СВО.