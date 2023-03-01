В Госдуме начали рассматривать законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

В Госдуме в первом чтении приняли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников СВО. Внести подобные поправки попросил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в январе 2023 года.

Второе чтение законопроекта должно пройти в четверг, 2 марта. Если инициативу поддержат, то итоговое третье чтение пройдёт 14 марта. Как уточнил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки в УК и КоАП РФ предусматривают «строгое наказание». К ним относятся штрафы до 5 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 5 лет, исправительные или принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы сроком до 15 лет.

В январе этого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил внести в ст. 280.5 УК РФ (о дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых) пункт о дискредитации бывших осуждённых, принимающих участие в СВО. Глава ЧВК «Вагнер» предлагал запретить любую критику участников СВО и публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Но последний пункт, по словам Пригожина, должен касаться только рядовых и младших командиров, так как «руководящий состав вне зависимости от подразделения должен нести полную ответственность за свои действия».