В Госдуме опровергли штрафы для дачников за сорняки

Штрафы за неуничтожение на дачных участках сорных растений, в том числе одуванчиков, ромашки и борщевика, грозят только сельхозпроизводителям, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, для дачников и садоводов ответственность за это не предусмотрена.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет», — сказал Николаев.

Он выразил уверенность, что каждый дачник знает об опасности борщевика и сам борется с ним, и напомнил, что законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений за последнее время не было.

Напомним, ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова со ссылкой на постановление правительства заявила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф. В числе растений она назвала борщевик, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашку пахучую, чертополох и амброзию разных видов.